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С 15 марта начинается Великий пост. Период воздержания от пищи продлится неделю.
В связи с этим РПЦ обратилась к верующим россиянам и напомнила, что пост должен быть здоровью во благо, а не ухудшать его. При этом отец Макарий подчеркнул, что меню для православных должно составляться с учетом индивидуальных особенностей.
"Мы должны помнить, что церковный устав, где выписаны кое-какие прямые рекомендации, – это характеристика монастырской жизни в странах Средиземного моря и к тому же, грубым счётом, больше тысячи лет тому назад",
– напомнил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ограничения не должны быть слишком радикальными, потому что в современных условиях необходимо составлять рацион во время Великого поста с учетом умеренной практики РПЦ.
Отец Макарий призвал россиян не голодать и питаться так, чтобы организм получал все необходимое. Во время поста верующие должны чувствовать радость, а не мучения. Если ощущаете голод, лучше не истязать себя, а съесть, например, яблоко и другое постное блюдо.
Также священник добавил, что неправильно использовать понятие "сорваться", поскольку его следует использовать в отношении алкогольной и наркотической зависимости, а пост – отличная от этого психологическая установка.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о церковных праздниках в марте 2021 года.
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