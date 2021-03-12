Мероприятие состоится в апреле в Москве

Эксперты подвели итоги дистанционного этапа "Конкурса политологов". В состязании приняли участие порядка 1,5 тысяч человек. Более 350 участников получили приглашение в полуфинал.



Провести тематический конкурс среди людей, интересующихся политической обстановкой в стране и глубоко разбирающихся в отдельный сферах, решили представители АНО ЭИСИ при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

Сообщается, что отличные знания в сфере политологии продемонстрировал 21 конкурсант – участники набрали более 600 Т-баллов из возможных 800. Такой балльной системой оценки знаний пользуются при подведении итогов самых известных тестирований, таких как TOEFL и SAT.

Организаторы мероприятия установили проходной балл на уровне 499 Т-баллов. Почти половина конкурсантов смогли справиться с этой задачей и набрали необходимое число баллов. Следующим этапом была оценка разработанных ими презентаций, пояснил гендиректор компании-организатора Алексей Комиссаров.

Как добавила член Экспертного совета Екатерина Соколова, среди представленных конкурсантами проектов очень много работ вызвали неподдельный интерес со стороны экспертов-жюри. Участники продемонстрировали хорошее знание ситуации в стране, а также предложили собственные решения проблемных вопросов.

Данное состязание стартовало 12 января. Принять участие в первом этапе могли совершеннолетние россияне, имеющие опыт деятельности в соответствии с выбранной областью экспертизы.

Финалистов в дальнейшем развитии их компетенции будут сопровождать опытные наставники. Также победителям предложат специальную образовательную программу и стажировку.