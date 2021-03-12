Дадут урожай через 40 дней после посадки: лучшие сорта раннеспелых огурцов

Дадут урожай через 40 дней после посадки: лучшие сорта раннеспелых огурцов
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Полезные овощи лучше выращивать в теплице или парнике

Скоро снег окончательно растает, и наступит время огородных работ. Огурцы – это те овощи, которые обязательно есть в саду у каждой хозяйки. Порой овощи бывают очень прихотливы в уходе, но, к счастью, сейчас существует множество сортов, которые легко приживаются во всех регионах нашей большой страны. Среди них есть и те, которые дают урожай уже в апреле-мае.

Самое главное в выращивании огурцов – правильно выбрать сорт, а затем придерживаться правил посадки. Для того, чтобы лакомиться хрустящими огурчиками уже весной, их можно сажать в конце марта-начале апреля. Чтобы уберечь овощи от резких перепадов температур, лучше выращивать их в теплице или парнике, но перед этим закалить их. Для закалки нужно завернуть семена, которые уже дали ростки, во влажную тряпку, а затем убрать в холодильник на 8-10 часов. 

Для ранней посадки лучше использовать определенные сорта, которые были созданы специально для этого. 

"Герман F1"

Данный сорт применяется для посадки в открытом грунте или теплицах. Главный плюс данного сорта в том, что первые плоды появляются уже через 40 дней после высадки. 

"Гинга"

Этот сорт отлично подходит для добавления в салаты. Более того, "Гинга" дает высокий урожай – до 10 килограммов с квадратного метра. 

"Мурашка"

У этого сорта первая завязь появляется на 40 день после высадки. При этом овощи обладают приятным вкусом и дают высокий урожай – до 7 килограммов. 

Ранее "Утро.ру" делилось правилами посева семян, которые помогут вырастить большой урожай огурцов.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Россияне загнали себя в кредитное рабство

Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей