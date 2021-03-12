Полезные овощи лучше выращивать в теплице или парнике

Скоро снег окончательно растает, и наступит время огородных работ. Огурцы – это те овощи, которые обязательно есть в саду у каждой хозяйки. Порой овощи бывают очень прихотливы в уходе, но, к счастью, сейчас существует множество сортов, которые легко приживаются во всех регионах нашей большой страны. Среди них есть и те, которые дают урожай уже в апреле-мае.

Самое главное в выращивании огурцов – правильно выбрать сорт, а затем придерживаться правил посадки. Для того, чтобы лакомиться хрустящими огурчиками уже весной, их можно сажать в конце марта-начале апреля. Чтобы уберечь овощи от резких перепадов температур, лучше выращивать их в теплице или парнике, но перед этим закалить их. Для закалки нужно завернуть семена, которые уже дали ростки, во влажную тряпку, а затем убрать в холодильник на 8-10 часов.

Для ранней посадки лучше использовать определенные сорта, которые были созданы специально для этого.

"Герман F1"

Данный сорт применяется для посадки в открытом грунте или теплицах. Главный плюс данного сорта в том, что первые плоды появляются уже через 40 дней после высадки.

"Гинга"

Этот сорт отлично подходит для добавления в салаты. Более того, "Гинга" дает высокий урожай – до 10 килограммов с квадратного метра.

"Мурашка"

У этого сорта первая завязь появляется на 40 день после высадки. При этом овощи обладают приятным вкусом и дают высокий урожай – до 7 килограммов.

Ранее "Утро.ру" делилось правилами посева семян, которые помогут вырастить большой урожай огурцов.