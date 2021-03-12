В какие дни нельзя мыть голову: приметы и суеверия

В какие дни нельзя мыть голову: приметы и суеверия
Фото: moodboard/www.globallookpress.com
Мудрость наших предков подскажет, как не навлечь на себя беду

В прошлом очень часто обращали внимание на приметы и суеверия. Особенно на те, которые связаны с человеческим телом, в частности, с волосами. Считалось, что тайные знаки помогут избежать неудач. 

Существовали даже дни, в которые категорически запрещалось мыть голову, иначе беды точно не миновать. 

Понедельник 

Первый день недели раньше считался днем колдовства, когда в дом могли проникнуть злые духи и прочая нечисть. Наши предки верили, что в понедельник нельзя начинать новые дела. Одним из таких дел считалось мытье головы, поскольку оно ассоциировалось с "началом с чистого листа".

Если помыть голову в понедельник, то не исключено, что всю последующую неделю вас будут преследовать неудачи. 

Перед экзаменом 

Многие студенты знают, что если помыть голову перед важным экзаменом или зачетом, тогда все знания "смоются" и забудутся, поэтому лучше сделать это уже после того, как все закончится. 

Пятница 

Наши предки считали, что пятница – это тот день, когда запас сил уже на исходе, поэтому самое время готовиться к отдыху. Если помыть голову в последний будний день, тогда высока вероятность, что они станут ломкими и сухими. 

Голову помыть можно во вторник, который считается прекрасным днем для начала новых дел, в том числе и для мытья волос. В четверг, если помыться до восхода Солнца, улучшится здоровье и прояснятся мысли, а если затеять мытье головы на субботу, сможете избавиться от всех трудностей и усталости, которые накопились за рабочую неделю. А воскресенье и вовсе традиционно считалось банным днем. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда нельзя стричь волосы в марте 2021 года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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