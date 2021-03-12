Британские СМИ выдали тайну Юлии Скрипаль

Британские СМИ выдали тайну Юлии Скрипаль
Юлия Скрипаль. Кадр youtube.com
Россиянка украдкой звонила в Россию с засекреченных номеров

Как сложилась судьба бывшего британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, доподлинно неизвестно. Однако недавно выяснилось, что россиянка регулярно звонит на Родину. Дело в том, что она сильно переживает за ее любимца, пса по кличке Нуар.

Такую информацию удалось заполучить британским журналистам. Когда Юлия переезжала в Солсбери, ей пришлось оставить в России собаку. Она отдала питомца на передержку в кинологический центр "Хорс". Однако после этого Скрипаль регулярно созванивалась с хозяином заведения и расспрашивала о Нуаре.

Антон Бардадим признался, что публикации в прессе о критическом состоянии Юлии всегда вызывали у него недоумение. Ведь в тоже время она звонила ему в вполне себе добром здравии. При этом мужчина оговорился, что не ставит под сомнение факт каких-то неординарных событий вокруг ее персоны, но в резкое ухудшение здоровья Скрипаль ему не верится.

Судя по всему, девушка звонила украдкой. Мужчина отметил, что номера было невозможно отследить. В то же время в британской прессе писали, что она находится в госпитале, пишет издание Mirror.

Что касается Нуара, то его пришлось пристроить в добрые руки, когда стало понятно, что Юлия не вернется в Россию.

К слову, накануне стало известно, что британцы пустят дом Скрипалей с молотка. Перед продажей жилище бывшего шпиона отремонтируют и обставят новой мебелью.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость155900
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Ольга ФЕДОРОВА, русский язык не родной? Как можно написать такое: "...звонила ему в вполне себе добром здравии." Произнасти сама не пробовала? Язык спотыкается. Почему не написать по-русски - во вполне? Мозгов не хватает?
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