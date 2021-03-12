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Как сложилась судьба бывшего
британского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, доподлинно
неизвестно. Однако недавно выяснилось, что россиянка регулярно звонит на
Родину. Дело в том, что она сильно переживает за ее любимца, пса по кличке
Нуар.
Такую информацию удалось заполучить британским журналистам. Когда Юлия переезжала в Солсбери, ей пришлось оставить в России собаку. Она отдала питомца на передержку в кинологический центр "Хорс". Однако после этого Скрипаль регулярно созванивалась с хозяином заведения и расспрашивала о Нуаре.
Антон Бардадим признался, что публикации в прессе о критическом состоянии Юлии всегда вызывали у него недоумение. Ведь в тоже время она звонила ему в вполне себе добром здравии. При этом мужчина оговорился, что не ставит под сомнение факт каких-то неординарных событий вокруг ее персоны, но в резкое ухудшение здоровья Скрипаль ему не верится.
Судя по всему, девушка звонила украдкой. Мужчина отметил, что номера было невозможно отследить. В то же время в британской прессе писали, что она находится в госпитале, пишет издание Mirror.
Что касается Нуара, то его пришлось пристроить в добрые руки, когда стало понятно, что Юлия не вернется в Россию.
К слову, накануне стало известно, что британцы пустят дом Скрипалей с молотка. Перед продажей жилище бывшего шпиона отремонтируют и обставят новой мебелью.
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