Крупнейший в мире телескоп "Байкал" ввели в эксплуатацию

Благодаря проекту Россия стала лидером в области исследования свойств нейтрино

В субботу, 13 марта, построенный на озере Байкал глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD ввели в эксплуатацию. Проект подобного рода стал крупнейшим в Северном полушарии.

Среди главных задач телескопа – обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Министр науки и высшего образования России сообщил, благодаря устройству российские ученые смогут понять, как устроена Вселенная и узнать, как зарождались галактики. Он отметил, что это важно и для региона, так как наука – один из драйверов развития территорий, передает ТАСС.

В реализацию проекта было вложено около 2,5 миллиардов рублей, помимо России к его реализации присоединились Польша, Чехия, Словакия и Германия. Пока телескоп разместили на площади около 0,5 кв. км, но в будущем ее будут дополнять и развивать. В случае, если в мире к 2030 году не построят другие подобные телескопы, то Baikal-GVD будет крупнейшим на Земле.

"С запуском телескопа "Байкал" мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино. "Байкал" будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества", – сказал директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников ТАСС.

Он отметил, что благодаря телескопу удастся регистрировать энергетические частицы, которые родились раньше Солнечной системы.

В апреле планируется завершить нарашивание новых кластеров.