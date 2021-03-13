Крупнейший в мире телескоп "Байкал" ввели в эксплуатацию

Крупнейший в мире телескоп "Байкал" ввели в эксплуатацию
Фото: Daniel Karmann/dpa/www.globallookpress.com
Благодаря проекту Россия стала лидером в области исследования свойств нейтрино

В субботу, 13 марта, построенный на озере Байкал глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD ввели в эксплуатацию. Проект подобного рода стал крупнейшим в Северном полушарии. 

Среди главных задач телескопа – обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Министр науки и высшего образования России сообщил, благодаря устройству российские ученые смогут понять, как устроена Вселенная и узнать, как зарождались галактики. Он отметил, что это важно и для региона, так как наука – один из драйверов развития территорий, передает ТАСС.

В реализацию проекта было вложено около 2,5 миллиардов рублей, помимо России к его реализации присоединились Польша, Чехия, Словакия и Германия. Пока телескоп разместили на площади около 0,5 кв. км, но в будущем ее будут дополнять и развивать. В случае, если в мире к 2030 году не построят другие подобные телескопы, то Baikal-GVD будет крупнейшим на Земле. 

"С запуском телескопа "Байкал" мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино. "Байкал" будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества", – сказал директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников ТАСС.

Он отметил, что благодаря телескопу удастся регистрировать энергетические частицы, которые родились раньше Солнечной системы. 

В апреле планируется завершить нарашивание новых кластеров. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Британские СМИ выдали тайну Юлии Скрипаль

Россиянка украдкой звонила в Россию с засекреченных номеров

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей