Берлин предлагает Евросоюзу использовать политику устрашения в отношении России

Берлин предлагает Евросоюзу использовать политику устрашения в отношении России
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Немецкие политики озвучили новую стратегию в отношении Москвы, которую предлагается взять на вооружение всем европейским странам

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung сравнило Россию со слоном, а Европу – с посудной лавкой. Такой подход обозревателей к взаимоотношениям России и Европы позволят отследить определенные тенденции.

Германия намерена выступить с инициативой о будущей политике ЕС по отношению к Москве. Немцы предлагают использовать сочетание вовлечения и устрашения, под которым они понимают санкции и поддержку государств на периферии с Россией. Также предлагается вовлекать Москву в переговорную повестку, к примеру, о климатических изменениях.

Журналисты Süddeutsche Zeitung уверены, что политики в своей новой стратегии специально не затрагивают тему "Северного потока-2". Такие темы, с точки зрения Германии, не относятся к переговорным в европейских ключевых отношениях. Очевидно, что санкционная политика ЕС себя исчерпала и в Германии это понимают. "Северный поток – 2" не очень вписывается в санкционную проблематику.

Главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин считает такой материал в общенациональной популярной немецкой газете наглядным примером как не надо излагать свою точку зрения. Он полагает, что в изложении авторов материала немецкая политика уже воспринимается как агрессия и если это все получит официальное одобрение, то улучшения отношений между странами ждать не стоит.

"Они играют в одни ворота, создавая негативный имидж России, совершенно не учитывают возможную реакцию нашего государства на какие-то их шаги. А у нас есть самый широкий арсенал средств для отрезвления таких устрашителей – от гибридных, вроде тех же кибервойск и "ЧВК Вагнера", до прямых и понятных, вроде ВКС и "Калибров". Я думаю, не Германии нужно использовать на российском направлении политику устрашения", – резюмировал Бредихин.  

Роман ИГНАТОВ

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Гость160352
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Лучше бы они не дергали слона за хвост. Не дай Бог, их посудную лавку с дер...м растопчет...
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