Сайт упростил услуги для пользователей после ряда эффективных изменений

Официальный портал московской мэрии перезапустился в новым дизайне. Теперь пользователям станет еще проще найти нужную для себя информацию.

Обновленный mos.ru упростил навигацию для интернет-пользователей в самых востребованных порталах. Так, теперь москвичи могут фильтровать новости в зависимости от проживания в районе города. Специалисты сделали акцент на тематических блоках – они стали гораздо заметнее и ярче.

Теперь сайт позволяет проконтролировать и оплатить счета. Портал главы города предлагает около 380 различных услуг самых разных категорий по взаимодействию с городом и разрешению важнейших вопросов, с которыми можно разобраться, не выходя из своего дома.

Специалисты упростили работу с порталом, сделав ее быстрее и эффективнее благодаря редизайну. К примеру, фильтрация новостей позволяет москвичам получить информацию об афише предстоящих мероприятий в районе и изменениях движения транспорта.

Подробная информация доступна по ссылке.