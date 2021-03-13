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Официальный портал московской мэрии перезапустился в новым дизайне. Теперь пользователям станет еще проще найти нужную для себя информацию.
Обновленный mos.ru упростил навигацию для интернет-пользователей в самых востребованных порталах. Так, теперь москвичи могут фильтровать новости в зависимости от проживания в районе города. Специалисты сделали акцент на тематических блоках – они стали гораздо заметнее и ярче.
Теперь сайт позволяет проконтролировать и оплатить счета. Портал главы города предлагает около 380 различных услуг самых разных категорий по взаимодействию с городом и разрешению важнейших вопросов, с которыми можно разобраться, не выходя из своего дома.
Специалисты упростили работу с порталом, сделав ее быстрее и эффективнее благодаря редизайну. К примеру, фильтрация новостей позволяет москвичам получить информацию об афише предстоящих мероприятий в районе и изменениях движения транспорта.
Подробная информация доступна по ссылке.
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