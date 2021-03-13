Самыми востребованными сервисами можно воспользоваться сразу на главной странице сайта

Официальный портал правительства Москвы Mos.ru изначально разрабатывали как обычный проект для городской формата. Однако никто и представить не мог, какое важное значение он будет иметь для жителей столицы

Ежемесячное посещение портала насчитывает десятки миллионов интернет-пользователей. На сайте зарегистрировались более 13 млн человек. По статистике, в прошлом году жители столицы обратились за сервисными услугами сайта более 1,8 млрд раз с момента запуска платформы. Со временем mos.ru превратился в канал прямой связи городских властей с местным населением.

Москва, как известно, входит в число мировых лидеров по созданию цифровых систем, на которых можно объединить все электронные услуги. В настоящее время сайт предлагает пользователям порядка 380 сервисов. Для оптимизации внутренней навигации специалисты провели основательный редизайн, учтя пожелания и идеи местного населения.

Так, самые популярные услуги представлены теперь на главной странице портала. Учетная запись позволяет оформить самые разные услуги, включая оформление документов, получение льгот и оплату штрафа. Подтверждение учетной записи требует лишь пары кликов – эту процедуру можно сделать в любой точке земного шара.

Новое оформление позволяет в секундные сроки найти необходимый раздел, прочитать новости города и узнать об интересных событиях в Москве. Благодаря модернизации стало реально получать новости о своем конкретном районе в отдельном блоке. Шрифты и визуальная составляющая стали еще ярче, крупнее и красочнее.

Внимание уделили и тематическим блокам – они также стали динамичнее и гораздо заметнее. Основные разделы – "Новости", "Сегодня в городе", "Электронные услуги", "Афиша", "Проекты города", "Управляем городом вместе".

Для комфортного планирования досуга специалисты обновили интерфейс в блоке "Все события". Пользователь может увидеть важные новости в десктопной версии сайта, пролистывая ленту новостей.

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