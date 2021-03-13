Назарбаев подарил: Лукашенко прояснил слухи о своей роскоши

Президент Белоруссии уверяет, что никакого "золотого дна" у него нет

Александр Лукашенко отреагировал на видео-расследование, посвященное якобы роскошным условиям и элементам быта, которые есть у белорусского президента.

По некоторым данным, в его распоряжении есть дорогие часы, стоимость которых около 17 тысяч долларов. Как пояснил Лукашенко, этому аксессуару уже больше 15 лет, причем он их себе не покупал.

"Скажу вам откровенно, они пусть не парятся, эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев", – приводит его слова Белта.

При этом, заявил он, ни один президент не станет сам покупать себе часы, если не "крутой". Стоимость часов, по его словам, завышена в несколько раз, чтобы заявить, будто Лукашенко склонен к золоту, однако президент говорит, что "терпеть не может излишество".

Само расследование он не смотрел. Президент указал, что видео слишком длинное, и у него нет времени на просмотр. Ему дали блоками анализ, на которых он сделал вывод – "ничего нового здесь нет".

Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое, поскольку выглядел бы крайне негативно, особенно в глазах поддерживающих его людей.

Он полагает, что авторы фильма решили его сделать от безысходности. Напомним, расследование о "золотом дне" Лукашенко сняли авторы телеграм-канала Nexta – в стране его признали экстремистским.