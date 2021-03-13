Сможете узнать все кинокартины из детства?

Советские мультифильмы для любого человека из СССР были, пожалуй, одним из самых приятных воспоминаний о детстве. Некоторые из них запоминались наизусть – не только фразы, но сцены из них .

Давайте попробуем ненадолго снова заглянуть в прошлое и узнать, не позабыли вы известные картины и детства. Для этого нужно ответить на семь вопросов о названии кинолент по одному кадру.



