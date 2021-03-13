Тест: отгадываем название советских мультиков по одному кадру

Сможете узнать все кинокартины из детства?

Советские мультифильмы для любого человека из СССР были, пожалуй, одним из самых приятных воспоминаний о детстве. Некоторые из них запоминались наизусть – не только фразы, но сцены из них .

Давайте попробуем ненадолго снова заглянуть в прошлое и узнать, не позабыли вы известные картины и детства. Для этого нужно ответить на семь вопросов о названии кинолент по одному кадру. 


Роман ИГНАТОВ

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