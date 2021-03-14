В текущем году ситуация в мире только ухудшится

2021 год не позволит человечеству вздохнуть с облегчением. Такое неутешительное пророчество сделала экстрасенс из Ливана Лайла Абдель Латиф. По ее мнению, нашу планету ждет новый вирус и серьезное обрушение качество жизни людей.



Современный экстрасенс (Латиф родилась в 1958 году) предвидит, что угроза таится в цифровизации. Новый вирус ударит по компьютерам и базам данных. В современных реалиях такая атака может привести к глобальным последствиям.

Что же касается пресловутого коронавируса, ситуация с ним стабилизируется к лету. В этом человечеству поможет масштабная вакцинация от заболевания.

В целом, ситуация в мире будет только ухудшаться. Люди начнут активно нищать. Также мировое пространство захлестнет новая волна беспорядков. Наиболее активно она проявится в Китае и Америке, передает слова провидицы издание "Московский комсомолец". Кроме того, напряжение возрастет и на Ближнем Востоке.

Таким образом, в 2021-м году человечеству необходимо готовиться к новым тяжелым испытаниям, уверена ливанская прорицательница.

Ранее "Утро.ру" делилось полезными советами от Ванги. Ясновидящая рассказала, как привлечь счастье и удачу в дом.