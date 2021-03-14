Этот способ поможет увеличить урожай томатов

Многих дачников интересует, как собрать побольше томатов летом. Чтобы урожай этих овощей порадовал, можно обратиться к советской системе посадке, придуманной садоводом Игорем Масловым.

Метод выращивания томатов по Маслову

Согласно первому способу, нужно выбрать высокие саженцы с плотными стеблями. Также должны быть крупные муждоузлия. Перед посадкой нужно удалить пару нижних листьев.

Укладывать саженцы нужно горизонтально с юга на север. Затем 70% стеблей засыпать землей, а сажать томаты на глубину более 10 см.

Второй способ также основывается на формировании на стеблях дополнительных корешков. Саженцы сажают вертикально, затем дают пасынкам расти – их пригибают к земле и посыпают землей.

Суть системы в том, что у томатов слабая корневая система. С помощью появления новых корешков растение может получать больше питательных веществ, а значит и давать больше плодов.

При этом земля должна быть рыхлой, перед посадкой – нужно внести удобрения и полить горячей водой, после накрыть полиэтиленом на полторы недели.

Томатам нужно обеспечить хорошую влажность и освещение. При этом рассаду нужно пикировать 2-3 раза. Выбирать лучше высокорослые, раннеспелые или среднеспелые сорта, иначе можно лишиться урожая.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сажать томаты, чтобы получить урожай уже в мае.