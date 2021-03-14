Как посадить помидоры по методу времен СССР

Как посадить помидоры по методу времен СССР
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Этот способ поможет увеличить урожай томатов

Многих дачников интересует, как собрать побольше томатов летом. Чтобы урожай этих овощей порадовал, можно обратиться к советской системе посадке, придуманной садоводом Игорем Масловым. 

Метод выращивания томатов по Маслову 

Согласно первому способу, нужно выбрать высокие саженцы с плотными стеблями. Также должны быть крупные муждоузлия. Перед посадкой нужно удалить пару нижних листьев. 

Укладывать саженцы нужно горизонтально с юга на север. Затем 70% стеблей засыпать землей, а сажать томаты на глубину более 10 см. 

Второй способ также основывается на формировании на стеблях дополнительных корешков. Саженцы сажают вертикально, затем дают пасынкам расти – их пригибают к земле и посыпают землей. 

Суть системы в том, что у томатов слабая корневая система. С помощью появления новых корешков растение может получать больше питательных веществ, а значит и давать больше плодов. 

При этом земля должна быть рыхлой, перед посадкой – нужно внести удобрения и полить горячей водой, после накрыть полиэтиленом на полторы недели.  

Томатам нужно обеспечить хорошую влажность и освещение. При этом рассаду нужно пикировать 2-3 раза. Выбирать лучше высокорослые, раннеспелые или среднеспелые сорта, иначе можно лишиться урожая. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сажать томаты, чтобы получить урожай уже в мае. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Доллар упадет до 70 рублей: эксперт дал прогноз на весну

Рост цен на нефть положительно влияет на курс валют

Назарбаев подарил: Лукашенко прояснил слухи о своей роскоши

Президент Белоруссии уверяет, что никакого "золотого дна" у него нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей