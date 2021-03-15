Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
В период с 15 по 21 марта огородников ждет растущая Луна. Это отличное время для садовых работ и для посадки рассады овощей. Помощь в посадке окажет лунный календарь, который подскажет, в какие дни сажать растения, чтобы они дали хороший урожай.
Благоприятные дни для посадки
С 19 по 21 марта – благоприятный период для посадки бобовых. Например, фасоли или гороха. Также 19 марта можно сажать редис, редьку и дайкон. Капусту и спаржу сажайте в любой день после 16 марта. Удачной будет посадка картофеля 16-19 и 21 марта, а вот морковь, свеклу, репу, лук и чеснок сажать на этой неделе не стоит – благоприятный период для этих растений наступит лишь в конце месяца.
Также вся неделя отлично подойдет для посадки земляники, клубники и томатов.
Сеять и сажать однолетники можно в течение всей недели, а многолетними цветами лучше заниматься со вторника по четверг, а также в воскресенье. Луковичные растения стоит сажать в любой день, кроме субботы.
Лунный календарь садовых работ на март
15 и 16 марта Луна будет расти в Овне. Посадку и пересадку растений лучше не осуществлять, потому что в этот период они будут очень чувствительный к любым повреждениям. Лучше обработайте растения от вредителей и болезней.
17 и 18 марта растущая Луна будет в Тельце, поэтому можно заниматься замачиванием семян, посевом и посадкой. Также благоприятные дни для посадки однолетних и многолетних цветов, а вот пересадку и пикировку лучше сделать в другие дни.
19, 20 и 21 марта растущая Луна будет в Близнецах, поэтому займитесь посадкой вьющихся растений. Пойдет на пользу обработка от вредителей и болезней, рыхление почвы. Подкормки и поливы рекомендуется отложить.
Европа и США могут бить по нашей стране только в Сети
Американцы требуют спровоцировать в России неразбериху