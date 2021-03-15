Лунный посевной календарь на неделю с 15 по 21 марта

Лунный посевной календарь на неделю с 15 по 21 марта
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Растущая Луна - благоприятный период для посадки растений, которые "растут вверх"

В период с 15 по 21 марта огородников ждет растущая Луна. Это отличное время для садовых работ и для посадки рассады овощей. Помощь в посадке окажет лунный календарь, который подскажет, в какие дни сажать растения, чтобы они дали хороший урожай. 

Благоприятные дни для посадки

С 19 по 21 марта – благоприятный период для посадки бобовых. Например, фасоли или гороха. Также 19 марта можно сажать редис, редьку и дайкон. Капусту и спаржу сажайте в любой день после 16 марта. Удачной будет посадка картофеля 16-19 и 21 марта, а вот морковь, свеклу, репу, лук и чеснок сажать на этой неделе не стоит – благоприятный период для этих растений наступит лишь в конце месяца. 

Также вся неделя отлично подойдет для посадки земляники, клубники и томатов

Сеять и сажать однолетники можно в течение всей недели, а многолетними цветами лучше заниматься со вторника по четверг, а также в воскресенье. Луковичные растения стоит сажать в любой день, кроме субботы. 

Лунный календарь садовых работ на март

15 и 16 марта Луна будет расти в Овне. Посадку и пересадку растений лучше не осуществлять, потому что в этот период они будут очень чувствительный к любым повреждениям. Лучше обработайте растения от вредителей и болезней.

17 и 18 марта растущая Луна будет в Тельце, поэтому можно заниматься замачиванием семян, посевом и посадкой. Также благоприятные дни для посадки однолетних и многолетних цветов, а вот пересадку и пикировку лучше сделать в другие дни.

19, 20 и 21 марта растущая Луна будет в Близнецах, поэтому займитесь посадкой вьющихся растений. Пойдет на пользу обработка от вредителей и болезней, рыхление почвы. Подкормки и поливы рекомендуется отложить. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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