Россиянам назвали три даты роста пенсий в 2021 году

Россиянам назвали три даты роста пенсий в 2021 году
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Повысятся выплаты разным категориям пожилых граждан нашей страны

В 2021 году соотечественникам, которые находятся на заслуженном отдыхе, трижды увеличат пенсии. Об этом проинформировали в Пенсионном фонде России.

Выплаты по старости вырастут с 1 апреля, с 1 августа и с 1 октября. Повышения коснутся пожилых граждан нашей страны разных категорий.

С первого дня следующего месяца социальные пенсии 3,9 миллионов россиян точно поднимутся на 2,6%. Однако обсуждается предложение Минтруда об их росте на 3,4%, отмечает "Московский комсомолец", опираясь на данные ПФР.

Начиная с первого дня последнего летнего месяца в пределах трех пенсионных коэффициентов выплаты увеличат работающим пенсионерам. Один такой в 2021 году равен 98,8 руб.., уточняет URA.RU.

А с первого дня второго осеннего месяца на 3,7 вырастет содержание военных и приравненных к ним категорий россиян. Затронет повышение и военных пенсионеров, передает "Общественная служба новостей".

Ранее сообщалось о предложении с 1 апреля повысить социальные пенсии на 3,4% с учетом прожиточного минимума пенсионера.После проведения такой индексации средний размер соцвыплат каждому из 3,9 миллиона пожилых россиян составит 10 183 рубля.

Полина ДОРОЖКИНА

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россияне, ваши пенсии вырастут 37 февраля, 58 июня и 69 августа.
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