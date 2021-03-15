Изменит жизнь: жителей России предупредили о природных аномалиях

Изменит жизнь: жителей России предупредили о природных аномалиях
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В первую очередь, потребуется пересмотреть гардероб

В не столь отдаленном будущем климат в нашей стране серьезно потеплеет. Аномальные перемены в природных условиях внесут корректировки в жизнь россиян. Об этом заявил климатолог Алексей Карнаухов.

Старший научный сотрудник РАН пояснил, что, по некоторым расчетам, уже в ближайшие одно-два десятилетия Россию коснется глобальное потепление. Перемены погодных условий не будут явно заметными на первый взгляд. Климат меняется постепенно без резких скачков. Однако такие масштабные изменения приведут к серьезному колебанию температур.

Это значит, что за короткий период времени погода может серьезно меняться. Для того чтобы не испытывать дискомфорт при таких перепадах, нужно иметь в гардеробе подходящую одежду. По словам Карнаухова, идеальный наряд должен одновременно защищать человека от метели, дождя, ветра и снега. Экспертным мнением по поводу грядущих перемен специалист поделился в интервью телеканалу "Москва 24".

В подтверждение своих слов Карнаухов напомнил, что Россия уже проходила через подобную процедуру. Например, раньше москвичи отдавали предпочтение валенкам, а сейчас в столице носят влагостойкую обувь.

Также эксперт предрек жителям столичного региона аномально знойную погоду в летний период. Температура в +25 – 40 градусов вполне реальна для Москвы, передает слова климатолога издание URA.RU. А это опять же значит, что одежда должна быть соответствующая: дышащая, а также не промокающая.

Ольга ФЕДОРОВА

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