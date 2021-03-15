Часто в это время люди неверно понимают некоторые правила

Наступил Великий пост. Те, кто его придерживается, стараются не нарушать принятых запретов. Однако случается, что при этом не все идет как надо.

Бывает, что люди неверно толкуют некоторые правила. Из-за этого наносят вред не только себя.

Главные предрассудки и ошибки во время Великого поста

Многие считают, что поститься надо по всем правилам. Однако это не всем обязательно, а некоторым и вовсе нежелательно. Жестко придерживаться ограничений в еде должны священники и монахи, остальные могут делать это в зависимости от здоровья: если оно слабое и имеются хронические болезни, лучше отказаться от подобного.

Некоторые уверены: в течение всего поста надо ходить с понурым видом постоянно. Это заблуждение. Насмехаться над требованиями этого периода нельзя, но и чрезмерно скорбеть ни к чему.

Есть сторонники отказываться в этот период от празднования дней рождения, именин. Такого не понадобится. Подготовить застолье со вкусными постными блюдами не проблема, как и немного повеселиться.

Почему-то бытует мнение, будто не разрешается говорить о соблюдении поста. Это не так. Сообщать всем и каждому о таком своем решении, конечно, не стоит, а если спрашивают, надо сказать.

Говорят также, что в Великий пост запрещены важные дела, в частности, не рекомендуется ложиться на операцию. Такое утверждение неверно.

Отдельные личности заявляют, что в это время интимная супружеская жизнь – большой грех, и, если будет зачат ребенок, его ждут болезни и неприятности. Полная чепуха: отношения мужа и жены – их личное дело, нарушением канонов поста они не считаются.

Некоторые опасаются креститься в пост. Это тоже ошибка. Для этого таинства Великий пост не помеха.

Распространено еще суеверие, будто причащаться позволено только в пост, а более частое приводит к беде. Все зависит от индивидуального подхода каждого человека.

Большинство людей убеждены, что во время Великого поста жизнь становится намного тяжелее и происходят только беды. Это не так: трудности бывают всегда.

Ранее стало известно, что можно и нельзя делать во время Великого поста. Всем, кто будет придерживаться установленных на этот период требований, придется нелегко.