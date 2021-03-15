Боевики ИГ сбежали из тюрьмы в Заевфратье

Боевики ИГ сбежали из тюрьмы в Заевфратье
Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ранее там вспыхнули беспорядки

Несколько террористов "Исламского государства" (ИГ – организация запрещена на территории Российской Федерации) совершили побег из тюрьмы, контролируемой курдами в сирийской провинции Хасака.

Как сообщается в материале информационного агентства SANA, радикалы воспользовались нестабильной ситуацией в исправительном учреждении и совершили побег. Журналисты отметили, что в тюрьме происходили беспорядки, которые устроили содержащиеся там боевики.

На подконтрольной курдам территории также находятся их союзники из США. Американские военные прибыли в Сирию для борьбы с террористами ИГ, но в итоге осели на востоке страны, где расположены нефтяные месторождения.

Вступив в преступный сговор с курдскими группировками, представители Вашингтона организовали контрабанду сирийской нефти. Природное богатство, принадлежащее Дамаску, вывозится в соседние Ирак и Турцию для продажи.

Следует отметить, что боевиков в 2020 году разгромили правительственные войска САР при поддержке российской авиации и сотрудников "ЧВК Вагнера".

Анна СОРОКИНА

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