Новая преподавательница выдвинула странные требования детям

В одной из латвийских школ, по мнению некоторых родителей, творится произвол. Об этом стало известно из соцсетей.

Пользователь Игорь Юдин написал в "Фейсбук" о вопиющем случае с его сыном, назвав это "криком души". Мальчик – первоклассник. Новая учительница с первого урока стала выдвигать детям странные требования.

Она рассказала о технологии производства хлеба – "с засеивания семян, до выпечки" – и велела к каждому занятию готовить отчеты по этой теме в Word. Да еще и так, как давала материал, – "полностью на латышском языке", сообщил удивленный родитель.

И добавил, что сделать такое вряд ли по силам взрослому человеку. Он признался: сам после 20 лет работы в стране и свободного владения речью на подобное не способен, а ребенку тем более не по силам.

Наступил день, когда нужно было "защитить" все, что делал. Перед этим ребенок готовился, старательно учил текст. Однако преподавательница отказалась принимать его работу из-за того, что он "рассказывал о ней на русском языке", возмутился отец ученика.

Мужчина обратился за разъяснениями к завучу школы. Но после этого "все еще более непонятно стало" Ему сказали, что преподавательница не имела права не принять работу ученика на русском, ведь до седьмого класса школьник может "отвечать на удобном ему языке", сообщил он.

Однако, что делать теперь, родителю не сказали, только обещали попробовать поговорить с педагогом. В завершение публикации потрясенный отец заявил, что подобная ситуация – "беспредел какой-то", цитирует телеканал "360".