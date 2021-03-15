Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" снять ограничения с телеканала "Крым 24"

Российскому СМИ запретили публикацию текстовых сообщений на странице в "Инстаграме"

Аккаунт российского телеканала "Крым 24" в соцсети "Инстаграм" должен быть освобожден от всех ограничений. Соответствующее требование Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook Inc, которая является владельцем "Инстаграма".

"Действия компании "Фейсбук" нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры",

– говорится в письме Роскомнадзора.

Ранее "Инстаграм" заблокировал публикацию текстовых сообщений в аккаунте телеканала "Крым 24".