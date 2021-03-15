Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" снять ограничения с телеканала "Крым 24"

Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" снять ограничения с телеканала "Крым 24"
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Российскому СМИ запретили публикацию текстовых сообщений на странице в "Инстаграме"

Аккаунт российского телеканала "Крым 24" в соцсети "Инстаграм" должен быть освобожден от всех ограничений. Соответствующее требование Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook Inc, которая является владельцем "Инстаграма".

"Действия компании "Фейсбук" нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры",

говорится в письме Роскомнадзора.

Ранее "Инстаграм" заблокировал публикацию текстовых сообщений в аккаунте телеканала "Крым 24".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Захарова объяснила боязнь Запада проявить открытую агрессию против России

Европа и США могут бить по нашей стране только в Сети

Постпред при Совете Европы оценил последствия выхода России из Организации

Без РФ Организация утратит свое значение на континенте и в мире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей