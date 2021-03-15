Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" снять ограничения с телеканала "Крым 24"

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Аккаунт российского телеканала "Крым 24" в соцсети "Инстаграм" должен быть освобожден от всех ограничений. Соответствующее требование Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook Inc, которая является владельцем "Инстаграма".
"Действия компании "Фейсбук" нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры",
– говорится в письме Роскомнадзора.
Ранее "Инстаграм" заблокировал публикацию текстовых сообщений в аккаунте телеканала "Крым 24".
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