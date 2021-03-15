Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Украина не сможет "выжить" без русскоязычных книг. Таким мнением поделилась издатель Елена Лазуткина, которая объяснила, что в городах-миллионниках, несмотря на существующий закон, книги на русском языке читают гораздо чаще, чем на украинском.
Все дело в высокой стоимости авторских прав.
"Украина не сможет выжить без российской книги. Либо мы признаем, что нация тупеет, и отказываемся от этих книг.Права на американский бестселлер будут стоить 50 тысяч долларов. На Украинедаже тиражей таких нет. А при пятидесятитысячном тираже у тебя на книжку доллар ложится за авторские права",
– объяснила Лазуткина, добавив, что, учитывая все вышеперечисленные условия, книга будет стоить порядка 400 гривен.
Эксперт также добавила, что русскоязычные книги пользуются большим спросом и стоят дороже из-за высокого качества. Но даже высокая цена не понижает спрос, хотя бы потому, что в городах-миллионниках преобладает русскоговорящее население, пишет РИА "Новости".
Также Лазуткина рассказала о расцвете книжной контрабанды в Незалежной. Она объяснила, что на Украине работает принцип "запрети – купят все". Так, например, произошло с произведением "Мастер и Маргарита". Тогда запретили одно издание, а не роман в целом, однако буквально за несколько дней все тиражи были раскуплены.
Говоря о запрете издательства книг на русском языке, издатель подчеркнула, что это вряд ли произойдет.
Ранее стало известно, что на Украине появится музей "российской пропаганды".
Новая преподавательница выдвинула странные требования детям
Без РФ Организация утратит свое значение на континенте и в мире