"Смерть" Украины связали с запретом на русскоязычные книги

"Смерть" Украины связали с запретом на русскоязычные книги
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВойска Украины и Донбасса вернулись на позиции 2018 года у линии разграничения
Вопреки языковому закону, издания на русском языке пользуются большим спросом

Украина не сможет "выжить" без русскоязычных книг. Таким мнением поделилась издатель Елена Лазуткина, которая объяснила, что в городах-миллионниках, несмотря на существующий закон, книги на русском языке читают гораздо чаще, чем на украинском. 

Все дело в высокой стоимости авторских прав.  

"Украина не сможет выжить без российской книги. Либо мы признаем, что нация тупеет, и отказываемся от этих книг.Права на американский бестселлер будут стоить 50 тысяч долларов. На Украинедаже тиражей таких нет. А при пятидесятитысячном тираже у тебя на книжку доллар ложится за авторские права", 

– объяснила Лазуткина, добавив, что, учитывая все вышеперечисленные условия, книга будет стоить порядка 400 гривен. 

Эксперт также добавила, что русскоязычные книги пользуются большим спросом и стоят дороже из-за высокого качества. Но даже высокая цена не понижает спрос, хотя бы потому, что в городах-миллионниках преобладает русскоговорящее население, пишет РИА "Новости". 

Также Лазуткина рассказала о расцвете книжной контрабанды в Незалежной. Она объяснила, что на Украине работает принцип "запрети – купят все". Так, например, произошло с произведением "Мастер и Маргарита". Тогда запретили одно издание, а не роман в целом, однако буквально за несколько дней все тиражи были раскуплены. 

Говоря о запрете издательства книг на русском языке, издатель подчеркнула, что это вряд ли произойдет. 

Ранее стало известно, что на Украине появится музей "российской пропаганды".  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Майдан и Госпереворот
Скакали все в экстазе
Вот Крым ушёл, Донбасс уйдёт
Но а у власти мрази
гость
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166428 да проще тебе пида*рас в очко *уёв напихать 100500 шт 100500 раз.
Гость158234
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Гость166428
русские ! запомните ! на вашем языке разговаривайте у себя. не надо его пихать везде.
вы реально уже достали им.
как хорошо, что в америке с этим нет проблем.
хочешь говорить по русски - говори.
твои проблемы.
Ты хоть понял, папуас, что ты прохрюкал, хехе?))) В америке хочешь говорить на русском - говори))) А в твоей свинее-без-сала по русски говорить нельзя))) подскажи - твой дегенератизм - это следствие свидомого, пещерно-рогульного инцеста?)))
Гость166428
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русские ! запомните ! на вашем языке разговаривайте у себя. не надо его пихать везде.
вы реально уже достали им.
как хорошо, что в америке с этим нет проблем.
хочешь говорить по русски - говори.
твои проблемы.
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