Вопреки языковому закону, издания на русском языке пользуются большим спросом

Украина не сможет "выжить" без русскоязычных книг. Таким мнением поделилась издатель Елена Лазуткина, которая объяснила, что в городах-миллионниках, несмотря на существующий закон, книги на русском языке читают гораздо чаще, чем на украинском.

Все дело в высокой стоимости авторских прав.

"Украина не сможет выжить без российской книги. Либо мы признаем, что нация тупеет, и отказываемся от этих книг.Права на американский бестселлер будут стоить 50 тысяч долларов. На Украинедаже тиражей таких нет. А при пятидесятитысячном тираже у тебя на книжку доллар ложится за авторские права",

– объяснила Лазуткина, добавив, что, учитывая все вышеперечисленные условия, книга будет стоить порядка 400 гривен.

Эксперт также добавила, что русскоязычные книги пользуются большим спросом и стоят дороже из-за высокого качества. Но даже высокая цена не понижает спрос, хотя бы потому, что в городах-миллионниках преобладает русскоговорящее население, пишет РИА "Новости".

Также Лазуткина рассказала о расцвете книжной контрабанды в Незалежной. Она объяснила, что на Украине работает принцип "запрети – купят все". Так, например, произошло с произведением "Мастер и Маргарита". Тогда запретили одно издание, а не роман в целом, однако буквально за несколько дней все тиражи были раскуплены.

Говоря о запрете издательства книг на русском языке, издатель подчеркнула, что это вряд ли произойдет.

Ранее стало известно, что на Украине появится музей "российской пропаганды".