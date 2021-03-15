Иностранца крайне возмутил такой поступок

Недавно в Незалежной приняли скандальное решение. Украинцы посчитали правильным отменить концерт из саундтреков к легендарной киноленте "Брат-2", так как узрели недопустимый смысл в фразе из фильма "Ты мне еще за Севастополь ответишь". В ответ на это британский журналист разразился резкой критикой.



По мнению Грэма Филлипса, действия украинцев сложно назвать адекватными. Запрещая мероприятие, посвященное культовому фильму, украинцы сами себя наказывают. Если киевский режим настолько выжил из ума, что ставит на блок шедевр кинематографа, то Незалежной остается "смотреть всякую чушь".

Филлипс заявил, что в текущем состоянии эта страна просто не заслуживает таких сильных кинолент.

"Украина превратилась в помойку, там уже нечего делать", – отрезал журналист в беседе с изданием "Народные новости".

Британец даже пожалел украинцев, которые лишили себя такой замечательной возможности побывать на отличном концерте, посвященном мощному фильму "Брат-2".

При этом Филлипс напомнил, что в этой киноленте композиции исполняет вокалист украинских патриотов "Океан Эльзы". Но даже это не остановило киевских цензоров. По мнению Грэма, такие действия показывают, что украинцы не любят даже "своих".

Британский журналист также заметил, что снявшиеся в киноленте актеры вряд ли будут печалиться из-за такого решения Незалежной. Согласно нынешним политическим реалиям, недовольство киевского режима воспринимается скорее, как знак уважения.

К слову, недавно стали известно, что Киев нашел способ выдавить русский язык с Украины. Там призвали заставлять граждан изучать английский с детского садика.