Об этом сообщил премьер-министр страны

На решение проблем с водой в Крымской республике планируют дополнительно выделить 2 миллиарда рублей. Более 1 миллиарда получит Севастополь. Об этом сообщил сегодня, 15 марта, Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой воды и модернизацию систем водоснабжение, пишут РИА "Новости" в Крыму.

Также регион получит около 1,4 миллиарда рублей на ремонт жилых домов.