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На решение проблем с водой в Крымской республике планируют дополнительно выделить 2 миллиарда рублей. Более 1 миллиарда получит Севастополь. Об этом сообщил сегодня, 15 марта, Михаил Мишустин.
Выделенные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой воды и модернизацию систем водоснабжение, пишут РИА "Новости" в Крыму.
Также регион получит около 1,4 миллиарда рублей на ремонт жилых домов.
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