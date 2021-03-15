Крыму выделят еще 2 миллиарда рублей на водоснабжение

Об этом сообщил премьер-министр страны

На решение проблем с водой в Крымской республике планируют дополнительно выделить 2 миллиарда рублей. Более 1 миллиарда получит Севастополь. Об этом сообщил сегодня, 15 марта, Михаил Мишустин. 

Выделенные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой воды и модернизацию систем водоснабжение, пишут РИА "Новости" в Крыму. 

Также регион получит около 1,4 миллиарда рублей на ремонт жилых домов. 

Роман ИГНАТОВ

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