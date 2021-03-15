Слова Лукашенко об отсутствии друзей пояснили в Кремле

Слова Лукашенко об отсутствии друзей пояснили в Кремле
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Россию и Белоруссию связывают родственные отношения

В Москве не стали принимать на свой счет жалобу президента Белоруссии Александра Лукашенко на отсутствие друзей у республики на международной арене. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 15 марта.

В субботу, 13 марта, Лукашенко с сыном Николаем участвовал в "Минской лыжне". После мероприятия он отметил, что Белоруссию сейчас притесняют со всех сторон, в том числе организаторы "Евровидения" и Международного Олимпийского комитета.

"Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет",

констатировал Лукашенко. Журналисты обратили. И попросили прокомментировать их пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Как оказалось, в Москве не считают, что в Минске отреклись от взаимных дружеских отношений.

"Исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья",

цитирует РИА "Новости" Пескова.

Ранее эксперты обратили внимание, что Лукашенко вновь утратил интерес к сближению с Россией в рамках Союзного государства после ослабления протестов в республике. Об общей армии речь вовсе не идет.

Николай ВИКТОРОВ

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М
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а у иуды нет друзей и не может быть по умолчанию
и там и там русский народ,вот только одних возглавляет тракторист,любитель водки и бани за счет россии
готовый продать ради своей власти всех и вся
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