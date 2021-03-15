Здоровый образ жизни является основой долголетия

С каждым годом сторонников здорового образа жизни становится все больше. И, как оказалось, отказ от вредных привычек, занятия спортом и правильное питание могут продлить жизнь на 20-25 лет.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова подчеркнула, что начинать вести здоровый образ жизни нужно как можно раньше.

"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры",

– отметила Дроздова в ходе онлайн-конференции.

Иными словами, если начинать придерживаться принципов ЗОЖ с молодости, это может положительно сказаться на продолжительности жизни, пишет РИА "Новости".

Дроздова также добавила, что чем раньше человек начинает придерживаться здорового образа жизни, тем больше он сможет продлить себе жизнь. Здоровые привычки являются основой долголетия, подытожила эксперт.

Ранее ученые раскрыли секрет долголетия мозга. Исследователи выяснили, что у некоторых людей есть определенный тип генов, которые защищают мозг от старения. Это позволяет им доживать до 100 лет.

Выяснилось, что наличие такого гена способствует регенерации мозга. Это помогает сохранить запас стволовых клеток мозга на более долгое время. Однако о создании новых способов омоложения мозга на базе этого исследования пока рано.