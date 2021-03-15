В противном случае есть риск навлечь на себя беду

Ежедневно мы обмениваемся друг с другом различными предметами, не задумываясь о том, что иногда это, по словам суеверных людей, может обернуться против нас. Приметы гласят – есть ряд вещей, которые нельзя передавать из рук в руки.

1. Репчатый лук

Считается, что если кто-то передал вам из рук в руки лук, то таким образом он избавился от своих негативных эмоций. Однако теперь расстройства и слезы "достанутся" вам. Может произойти какое-либо несчастье, которое ввергнет в состояние печали.

Чтобы избежать лишних проблем, положите лук на стол. Другой человек сам возьмет данный ингредиент.

2. Деньги

Если верить приметам, деньги способны впитывать в себя негативную энергетику. Если до вас купюры находились у злого и жадного человека, то при их передаче все плохое может перейти к вам.

3. Нож/ножницы

В список предметов, которые нельзя брать из рук в руки, входят также нож и ножницы. Велика вероятность того, что между людьми возникнут ссоры и недопонимания.

4. Хлеб

Наши предки верили, что колосья пшеницы, из которых потом делается хлеб, обладают мощной энергетикой. Поэтому дабы избежать "прилипания" чужих проблем, не стоит брать продукт из чужих рук.

5. Кольцо

Считается, что кольца благодаря своей округлой форме замыкают в себе весь негатив предыдущего владельца.

6. Топор

Приметы гласят: взяв топор из чужих рук, можно навлечь на себя неприятности. Также возможно обострение проблем со здоровьем.

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