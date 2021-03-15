Революция в метро: Собянин раскрыл эффект от открытия Большой кольцевой линии

Все тоннели нового кольца будут проложены уже в 2021 году

Эффект от запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) будет больше, чем в свое время от открытия Московского центрального кольца (МЦК). Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

БКЛ свяжет отдаленные от центра районы города, позволив пассажирам перемещаться из пункта в пункт быстрее и удобнее. Сейчас многим приходится добираться по одной радиальной линии метро до центра и там делать пересадку, а то и две, чтобы попасть на станцию на другой радиальной линии. БКЛ решит проблему неудобных маршрутов, а заодно разгрузит центр и Кольцевую линию метро.

"Это революция в московском метро, потому что БКЛ позволит снизить загрузку всех головных участков действующей Кольцевой линии метро, создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дал запуск МЦК, а это будет еще больший эффект",

– подчеркнул Сергей Собянин в эфире "России 1".

На сегодняшний день БКЛ построена уже на 74%. Все оставшиеся тоннели будут проложены уже в текущем году. На днях началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Нагатинский Затон" до станции "Кленовый бульвар". Помимо этого участка, останется еще три. Их проходка начнется в ближайшие три-четыре месяца.

После завершения строительства протяженность БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Это будет самая длинная в мире кольцевая линия метро – пока лидерство у Второго Пекинского кольца – 57 км.

Ранее стало известно, что станцию "Каховская" скоро откроют после реконструкции. Она вместе с двумя другими станциями Каховской линии метрополитена – "Каширской" и "Варшавской" – также войдет в состав БКЛ.