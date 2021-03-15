Главе республики решили помочь выиграть, убеждены журналисты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу по итогам лыжной гонки. Мероприятие "Минская лыжня" состоялось на днях в столице республики. Лидер решил лично поучаствовать в соревнованиях.

Журналисты издания "Росбалт" выразили уверенность, что Батька одержал победу отнюдь неслучайным образом – соперник три раза умудрился упасть на пути к финишу.

Соответствующая видеозапись была размещена в телеграм-канале "Пул Первого".

Так, на кадрах можно заметить, что один из участников внезапно падает – как утверждает источник, именно для того, чтобы обеспечить победу белорусскому лидеру. Лукашенко же в этот момент ехал уже к финишу с медалью на шее. А в одной их эстафет по биатлону его команда одержала победу.

Тем не менее, заявление источника противоречит реальной ситуации – Лукашенко не стал рваться к победе, вопреки мнению ряда медиаресурсов. На кадрах можно заметить, что президент ждет, пока незадачливый участник гонки встанет и отряхнется, а затем вместе с ним возобновляет дистанцию, направляясь к финишу умеренным темпом, совершенно не торопясь.

Во время участия в "Минской лыжне", в которой президент Белоруссии выступил вместе с сыном Николаем, глава республики пожаловался на притеснение государства со стороны многих общественных организаций Запада, включая "Евровидение" и МОК. Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет в мире друзей.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Лукашенко, что Москва не считает сказанное президентом Белоруссии отречением от дружбы с Россией, вопреки мнению некоторых журналистов.