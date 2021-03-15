Сейчас на полуострове готовят иск к Незалежной

Крымские власти подсчитывают ущерб, который Киев нанес, устроив полуострову водную блокаду. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Речь о готовящемся иске велась на слушаниях в Общественной палате России. По словам Фикса, все необходимые мероприятия по подготовке документа планируется провести уже в ближайшее время. По предварительной оценке, от Украины могут потребовать от 10 до 20 триллионов рублей, сообщил политик. Об этом пишет РИА ФАН.

О планах подать иск к Незалежной ранее заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Как не раз отмечали власти полуострова, водная блокада навредила сельскому хозяйству, экологии и осложнила жизнь крымчан.

Так, Константинов напомнил о выбросе ядовитых веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске. Случилось это, подчеркнул он, из-за нехватки воды. Ее уровень в кислотонакопителе упал, из-за чего и началось испарение опасных веществ.

Украинская же сторона, несмотря на заявления Крыма о том, что в грязной воде из Днепра уже нет нужды, продолжает попытки манипулировать Россией. Не раз звучали заявления о том, что воду в Крым Незалежная подаст лишь в случае "деоккупации".