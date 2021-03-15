Трамп побоялся в открытую критиковать Маркл

Трамп побоялся в открытую критиковать Маркл
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший президент США давно питает неприязнь к супруге принца Гарии

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал герцогиню Сассекскую Меган Маркл за недавнее интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри. Так, по словам бывшего президента, Маркл "никуда не годится". Мнение политика озвучил его экс-помощник, Джейсон Миллер.

Советник бывшего президента сообщил, что Трамп посчитал неосторожным лично высказываться в негативном ключе о Маркл, сочтя такое решение иррациональным. Республиканец вспомнил, какая участь постигла ведущего Пирса Моргана, покинувшего программу Good Morning Britain, транслируемую на ITV. Журналист стал жертвой преследования в родной стране за то, что обвинил супружескую чету Сассекских за неуважение к британской короне.

Сам Морган же позднее сообщил, что лишился работы за то, что посмел предположить преувеличение утверждений Маркл о расизме в королевской семье и отказался приносить извинения за свои слова. 

"Совершенно не годится. Я об этом сказал, и теперь это все видят", – привел Миллер слова Трампа о недавнем интервью Опре.

Как отмечает источник, в 2016 году, во время избирательной кампании в Соединенных Штатах, Маркл негативно отозвалась о Трампе, назвав его "женоненавистником", а также обвинила в разжигании ненависти среди общественности. Тогда же Меган и выступила в поддержку Хиллари Клинтон, кандидата от демократов.

Как отмечает Fox News, бывший американский лидер также заявил, готовясь к президентской гонке 2020 года, что не относит себя к числу поклонников Меган Маркл.

Позднее на интервью Маркл отреагировала Елизавета II, заявившая о том, что расстроилась из-за слов герцогини Сассекской о расизме в королевской семье.

Егор МАЛКОВ

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