Отходы сослужат вам хорошую службу

Некоторые огородники знают о том, что яичная скорлупа является хорошим натуральным удобрением. Однако не все растения будут в восторге от подобной подкормки. Расскажем, для каких культур лучше всего использовать этот метод.

Стоит отметить, что в качестве удобрения подойдет скорлупа от сырых яиц. В ней содержится большое количество полезных элементов, необходимых посадкам. Среди них – кальций, цинк, фтор, магний и калий.

Как приготовить подкормку

Обдайте скорлупу горячей водой и оставьте на некоторое время. Как только скорлупа полностью высохнет, измельчите ее и переложите в чистый бумажный пакет.

Какие растения можно удобрять яичной скорлупой

Цветная капуста

Во время высаживания рассады капусты желательно поместить в выкопанные лунки горсть измельченной яичной скорлупы. Также можно разложить ее вокруг каждого саженца. Это отпугнет от растения различных вредителей.

Томаты

Часто томаты начинают портиться из-за нехватки кальция. На помощь придет яичная скорлупа, которую нужно закапывать вместе с саженцами.

Слива

Чтобы сливовое дерево хорошо плодоносило, необходимо удобрять почву у корней измельченной скорлупой. Проводить подобные манипуляции нужно раз в несколько лет.

Картофель

Все огородники мечтают о качественном урожае картофеля. Мечта может вполне стать реальностью благодаря яичным отходам. Для этого нужно всего лишь рассыпать скорлупу между рядами.

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