В Кировской области осужден эксперт по делу о "пьяном мальчике"

Указанному лицу назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ

Уржумский районный суд Кировской области признал виновным в халатном отношении судмедэксперта "Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы" в деле о "пьяном мальчике". Обвинение утвердила Генпрокуратура РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о ДТП, которое произошло в Уржумском районе 13 июля 2019 г., в котором погиб ребенок. Отмечается, что тогда эксперт без должной проверки и не полностью провел исследование тела мальчика. В следствии этого в своем заключении он отразил наличие в крови малолетнего этилового спирта в концентрации 0,51 промилле.

Данные нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка моральный вред. Непрофессионализм указанного лица подорвал авторитет государственных судебно-экспертных учреждений РФ, говорится в релизе.

Эксперту суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 5%. Приговор еще не вступил в законную силу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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