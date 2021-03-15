Минцифры готовит закон о предустановке российских поисковых систем

Минцифры готовит закон о предустановке российских поисковых систем
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Отечественные ПО станут доступнее для пользователей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продолжает работу над законопроектом о предустановке отечественного программного обеспечения для населения. Поправки, принятые в конце прошлого года, предусматривают для пользователей возможность выбора российской ПО.

Так, Минцифры разработало проект, предлагающий введение нового порядка установки ПО: ведомство выступило за введение окна с выбором программного обеспечения при первом посещении браузера. Речь идет об устройствах, произведенных после 1 июля 2021 года.

Как отметил заместитель главы ведомства Максим Паршин, у пользователя сохранится право на смену поисковой системы.

По информации источника, законопроект входит в стратегию по импортозамещению и развитию отечественной цифровой отрасли. Работа в этой сфере позволит развить условия для сбалансированного конкурирования отечественного продукта с иностранными аналогами.

Егор МАЛКОВ

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