Как правильно питаться в Великий пост – советы диетолога

Как правильно питаться в Великий пост – советы диетолога
Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/www.globallookpress.com
Рацион должен включать в себя продукты, содержащие белок

С сегодняшнего дня православные начали соблюдать Великий пост, который продлится до первого мая. В этот период запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочные изделия. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие разрешенные продукты могут заменить те, что временно под запретом.

По словам Кругловой, правильное питание в Великий пост позволит избежать дефицита полезных элементов. Поскольку организму для нормальной жизнедеятельности нужен белок, содержащийся в запрещенных продуктах животного происхождения, первым делом встает вопрос – что может заменить его.

"Могу посоветовать соевое мясо, соевый сыр, молоко. Соя – уникальный продукт. Несмотря на растительное происхождение, он содержит все незаменимые аминокислоты", – отметила специалист.

Также Наталья посоветовала не отказываться от круп. Рисовая, гречневая, овсяная и булгуровая каши станут отличным вариантом для постящихся, передает "Москва 24".

Разнообразить рацион помогут бобовые продукты, содержащие большое количество белка. Это – горох, чечевица и фасоль.

Врач-диетолог акцентировала внимание на том, что суточная норма белка для взрослого человека составляет один грамм на один килограмм веса. Примечательно, что в 100 граммах бобовых содержится около 20 граммов этого вещества, а в гречневой крупе – 15 граммов.

Ранее "Утро.ру" поделилось вариантом меню на первую неделю Великого поста. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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