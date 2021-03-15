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Украинские ученые выявили, предположительно, новый штамм коронавируса. Об этом сообщил сегодня глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан местному изданию "Вести".
Отмечается, что "украинский" COVID-19 имеет признаки британского варианта и новые, до сих пор не зафиксированные в ВОЗ.
Ковидную новинку обнаружили в Ивано-Франковской области, которая является "лидером" в Незалежной по числу госпитализированных с коронавирусом в больницах.
Для нового штамма характерна его агрессивность и падкость к молодому возрасту.
По словам Рубана, он выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, о чем Киев уже доложил во Всемирную организацию здравоохранения.
Ранее в понедельник, 15 марта, главный санитарный врач, замглавы Минздрава страны Виктор
Ляшко сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию индийским препаратом Covisheild.
Чиновник заявил, что у него не успел выработаться иммунитет после приема вакцины.
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