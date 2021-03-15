Он похож на британский, но более агрессивный и падок на людей молодого возраста

Украинские ученые выявили, предположительно, новый штамм коронавируса. Об этом сообщил сегодня глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан местному изданию "Вести".

Отмечается, что "украинский" COVID-19 имеет признаки британского варианта и новые, до сих пор не зафиксированные в ВОЗ.

Ковидную новинку обнаружили в Ивано-Франковской области, которая является "лидером" в Незалежной по числу госпитализированных с коронавирусом в больницах.

Для нового штамма характерна его агрессивность и падкость к молодому возрасту.

По словам Рубана, он выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, о чем Киев уже доложил во Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее в понедельник, 15 марта, главный санитарный врач, замглавы Минздрава страны Виктор Ляшко сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию индийским препаратом Covisheild. Чиновник заявил, что у него не успел выработаться иммунитет после приема вакцины.

