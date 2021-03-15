Обозреватель рассказал о самоотверженности российских спасателей, выкапывавших из-под обломков жертв крупнейшего землетрясения

Спасатели МЧС РФ смогли обнаружить более ста тел погибших у города Исиномаки, который пережил сильнейшее цунами, вызванное землетряснием. Об этом рассказал японский дипломат Кэйдзи Идэ, работавший в тот момент в японском посольстве в РФ.

11 марта российский МИД обратился к японкой дипмиссии с предложением об оказании спасательной помощи. К тому моменту МЧС уже готовило к отправке многочисленную бригаду. Сутки спустя премьер-министр РФ Владимир Путин поручил отправить в Японию чрезвычайные поставки энергоносителей.

В тот момент между сторонами складывались холодные отношения из-за посещения президента РФ Дмитрия Медведева "северных территорий" и последовавшего оскорбления флага России в Японии. Атмосфера в межгосударственном взаимодействии царила весьма напряженная.

Тем не менее, во время катастрофы РФ направила спецрейс МЧС в Японию.Для эффективной работы Токио предоставил российским спасателям молодых кадров из японского МИД, владеющих русским языком.

"Позднее я узнал, что бригады МЧС находятся на постоянном дежурстве у аэродромов для обеспечения готовности в случае ЧС. Этому у них можно поучиться", – пишет Идэ.



13 марта Ил-76 вылетел в Японию. Из Хабаровска на помощь пострадавшей стране направили Ми-26. Днем позднее оттуда же вылетел Ан-74. Всего же Россия направила около 160 спасателей, которые до 19 марта искали выживших и погибших жертв природной катастрофы.

"Когда погибших находили в труднодоступном месте, русские говорили, что не могут ставить их в таком виде, раскапывали и транспортировали тела в сборный пункт. Из-за стихии в одном месте было разрушено хранилище аммиака. Несмотря на опасность, специалисты МЧС сами отремонтировали объект", – пишет Идэ в своей статье на Yahoo News Japan.

По словам обозревателя, самоотверженность спасателей МЧС произвела огромное впечатление на выживших.