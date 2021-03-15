Не жалели себя: в Японии вспомнили о помощи россиян во время цунами 2011 года

Не жалели себя: в Японии вспомнили о помощи россиян во время цунами 2011 года
Фото: c40/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Обозреватель рассказал о самоотверженности российских спасателей, выкапывавших из-под обломков жертв крупнейшего землетрясения

Спасатели МЧС РФ смогли обнаружить более ста тел погибших у города Исиномаки, который пережил сильнейшее цунами, вызванное землетряснием. Об этом рассказал японский дипломат Кэйдзи Идэ, работавший в тот момент в японском посольстве в РФ.

11 марта российский МИД обратился к японкой дипмиссии с предложением об оказании спасательной помощи. К тому моменту МЧС уже готовило к отправке многочисленную бригаду. Сутки спустя премьер-министр РФ Владимир Путин поручил отправить в Японию чрезвычайные поставки энергоносителей.

В тот момент между сторонами складывались холодные отношения из-за посещения президента РФ Дмитрия Медведева "северных территорий" и последовавшего оскорбления флага России в Японии. Атмосфера в межгосударственном взаимодействии царила весьма напряженная.

Тем не менее, во время катастрофы РФ направила спецрейс МЧС в Японию.Для эффективной работы Токио предоставил российским спасателям молодых кадров из японского МИД, владеющих русским языком.

"Позднее я узнал, что бригады МЧС находятся на постоянном дежурстве у аэродромов для обеспечения готовности в случае ЧС. Этому у них можно поучиться", – пишет Идэ. 

13 марта Ил-76 вылетел в Японию. Из Хабаровска на помощь пострадавшей стране направили Ми-26. Днем позднее оттуда же вылетел Ан-74. Всего же Россия направила около 160 спасателей, которые до 19 марта искали выживших и погибших жертв природной катастрофы.

"Когда погибших находили в труднодоступном месте, русские говорили, что не могут ставить их в таком виде, раскапывали и транспортировали тела в сборный пункт. Из-за стихии в одном месте было разрушено хранилище аммиака. Несмотря на опасность, специалисты МЧС сами отремонтировали объект", – пишет Идэ в своей статье на Yahoo News Japan.

По словам обозревателя, самоотверженность спасателей МЧС произвела огромное впечатление на выживших.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Почему крымчане были за СССР: политолог назвал причину

Полуостров боялся оказаться оторванным от России

Украинцы высмеяли подражающего Путину Зеленского

Гаранту Незалежной посоветовали сесть на пони, а не пытаться оседлать коня, как российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей