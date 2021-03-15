Понадобится пара минут: как продлить срок службы антипригарной сковородки

Понадобится пара минут: как продлить срок службы антипригарной сковородки
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Лайфхак отличается своей простотой и эффективностью

Рано или поздно антипригарное покрытие на сковороде начинает портиться. Срок службы бытового изделия во многом зависит от его качества. Однако есть небольшой секрет, как подарить кухонной посуде дополнительное время жизни.

Для того, чтобы подготовить новую антипригарную сковороду к использованию, нужно сделать следующее:

1. Обмойте сковороду под проточной водой. После этого насухо протрите ее полотенцем (лучше всего хлопчатобумажным).

2. Налейте в изделие растительное или рапсовое масло. Можно пропитать продуктом тряпку и натереть внутреннюю поверхность сковороды. Здесь имеется один нюанс – масла не должно быть слишком много.

3. Поставьте посуду на средний огонь. Спустя две минуты снимите ее с плиты. Если изделие можно ставить в духовку, то отправьте его туда примерно на 20 минут. Температура должна держаться в районе +150°С.

4. Оставьте сковороду до полного остывания. После этого уберите остатки масла с помощью хлопчатобумажной ткани.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как очистить сковороду от старого нагара, опираясь на эффективный советский рецепт. Для этого вам понадобятся вода, жидкое стекло, хозяйственное мыло и кальцинированная сода. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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