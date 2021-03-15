Президент не играет в поддавки, заявили в Минске

Заявления о том, что во время забега в "Минской лыжне" один из участников гонки несколько раз намеренно упал ради победы президента Белоруссии Александра Лукашенко, явно не соответствуют действительности. Глава республики никогда не играет в поддавки и не приемлет подобных вещей, заявила пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.

Ранее ряд интернет-изданий, включая "Росбалт", заявили, что победа Лукашенко одержал нечестным способом – якобы один из участников намеренно трижды упал на дистанции, чтобы обеспечить победу президенту.

По словам официального представителя Минска, в присутствии тысяч зрителей никакие поддавки невозможны, о чем прекрасно известно самим организаторам. Сам президент весьма жестко относится к такого рода вещам.

"За такие поддавки и работы лишиться можно", – приводит РИА "Новости" заявление белорусской госслужащей.

По словам Эйсмонт, абсурдом в данном случае является подача отдельных представителей СМИ новости о недавней победе президента республики в лыжном марафоне. При этом на кадрах можно заметить, что на груди у Лукашенко уже висит медаль.

Пресс-секретарь также отметила, что, вопреки законам элементарной логики, авторы не обратили внимание на то, что президент к тому моменту уже успел выступить и пообщаться с журналистами. Само видео было снято даже после церемонии награждения.

Более того, продолжила Эйсмонт, речь идет "совершенно другом забеге", который проводился явно для спортсменов любительского уровня. Лукашенко как раз остался на дистанции, чтобы оказать поддержку лыжникам со второго забега.

Пресс-секретарь президента добавила, что авторы "компрометирующего" материала даже не потрудились проверить график забега и состав участников. Впрочем, даже отсутствие информации не помешало ряду журналистов опубликовать новость, добавила она.