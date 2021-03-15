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Два новых водовода появились в Крыму для обеспечения подачи водоснабжения потребителей. Об этом сообщил заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин, выступая на Первом канале.
По словам российского госслужащего, объект, построенный в Севастополе, будет запущен в самые ближайшие сроки.
Вице-премьер также отметил, что оба водовода позволят обеспечить водоподачу даже в засуху. 1 марта в Крыму был запущен водозабор на территории реки Бельбек, протекающей у Севастополя. Также власти достраивают водозаборный узел для артезианской воды у Симферополя, передает РИА "Новости".
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