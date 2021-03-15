Синоптик считает, что тепло придет чуть больше чем через неделю

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в России наступит климатическая весна. Слова специалиста прозвучали в эфире радио "Комсомольская правда".

Тишковец отметил, что ночные заморозки пока никуда не уйдут. Однако это соответствует нормам марта: ночью будет держаться небольшой минус, а днем – слабый плюс.

Синоптик добавил, что настроение могут омрачать незначительные осадки и пасмурное небо. Что касается наступления климатической весны, то тепло скорее всего придет уже в ближайшее время.

"По прогнозам к нам весна придет <> после 25 марта. Осталось терпеть недолго", – сообщил Евгений.

Ранее синоптик заявил, что в Москве потеплеет только после 10 апреля.