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Бывает, что россиянам первые пенсии начинают поступать с задержками на несколько месяцев. В ПФР объяснили, почему так происходит, и дали советы, что делать для своевременного получения этих средств.
Выплаты не приходят в срок из-за бюрократических проволочек, в том числе по вине самих граждан. Избежать их можно, если заранее позаботиться о будущем.
Лучше обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства за два года до выхода на заслуженный отдых, чтобы узнать о своих правах. Для этого следует предоставить туда же все необходимые документы: трудовую книжку, военный билет (если проходилась служба в армии), дипломы, справки о зарплате и т.п., указали в ПФР.
Если же делать это уже на пенсии, то задержек не избежать. Как правило, бывают случаи, когда предоставленные пожилым гражданином документы не соответствуют предъявляемым требованиям.
На исправление недочетов уходит много времени – зачастую больше месяца. И человек не получает положенные ему выплаты, отметили в региональном фонде.
Когда все ошибки устранены, документы проверены, можно подавать заявление о назначении пенсии. Это важно сделать не позже чем за месяц до выхода на заслуженный отдых. Можно подать его лично – в отделении ПФР, МФЦ, через работодателя и в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, передает РИА ФАН.
Ранее жителям нашей страны назвали три даты увеличения пенсий в 2021 году. В указанные дни выплаты повысятся разным категориям пожилых россиян.
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