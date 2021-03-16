Россиянам объяснили задержки начисления пенсий бюрократией

Россиянам объяснили задержки начисления пенсий бюрократией
Фото: Thomas Trutschel/photothek.net,/www.globallookpress.com
О том, чтобы выплаты приходили в срок, нужно позаботиться заранее

Бывает, что россиянам первые пенсии начинают поступать с задержками на несколько месяцев. В ПФР объяснили, почему так происходит, и дали советы, что делать для своевременного получения этих средств.

Выплаты не приходят в срок из-за бюрократических проволочек, в том числе по вине самих граждан. Избежать их можно, если заранее позаботиться о будущем.

Лучше обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства за два года до выхода на заслуженный отдых, чтобы узнать о своих правах. Для этого следует предоставить туда же все необходимые документы: трудовую книжку, военный билет (если проходилась служба в армии), дипломы, справки о зарплате и т.п., указали в ПФР.

Если же делать это уже на пенсии, то задержек не избежать. Как правило, бывают случаи, когда предоставленные пожилым гражданином документы не соответствуют предъявляемым требованиям. 

На исправление недочетов уходит много времени – зачастую больше месяца. И человек не получает положенные ему выплаты, отметили в региональном фонде. 

Когда все ошибки устранены, документы проверены, можно подавать заявление о назначении пенсии. Это важно сделать не позже чем за месяц до выхода на заслуженный отдых. Можно подать его лично – в отделении ПФР, МФЦ, через работодателя и в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, передает РИА ФАН.

Ранее жителям нашей страны назвали три даты увеличения пенсий в 2021 году. В указанные дни выплаты повысятся разным категориям пожилых россиян.

Полина ДОРОЖКИНА

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