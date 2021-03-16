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Мошенники продолжают свою преступную деятельность. Раскрыт их очередной способ выманить деньги у доверчивых граждан – с помощью так называемых "госбонусов", сообщила представитель ОНФ Евгения Лазарева .
По ее словам, злоумышленники используют короткие сообщение на телефоны. Они рассылают SMS, в которых говорится об этой "манне небесной", и просят перейти по указанным ссылкам.
Россиян убеждают в поступлении на их счета денег по программе поддержки от государства. И, чтобы подтвердить законность ее получения, необходимо перейти на ресурс таких бонусов. Приведенные в сообщении ссылки представляет собой не что иное, как качественно подделанные официальные сайты ведомств, пояснила специалист РИА "Новости".
Как только человек попадает на указанный сайт, у него требуют личные данные, в том числе – по банковским картам. Получив все эти сведения, нечистыен на руку дельцы используют их в своих целях, в том числе – для похищения сбережений доверчивых людей, добавила Лазарева.
Если гражданин попался несговорчивый и никуда переходить не собирается, аферисты запугивают его. Говорят, что на него заведут уголовное дело. Грозят судами – за "незаконное обогащение", передает URA.RU.
Ранее была раскрыта другая схема обмана. Мошенники обирали россиян, замаскировавшись под портал "Госуслуги".
До этого злоумышленники орудовали в интернете. Указав ссылку на якобы приказ Центробанка, они обещали гражданам дополнительную выплату по коронавирусу.
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