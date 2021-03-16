Несговорчивых граждан аферисты запугивают судами

Мошенники продолжают свою преступную деятельность. Раскрыт их очередной способ выманить деньги у доверчивых граждан – с помощью так называемых "госбонусов", сообщила представитель ОНФ Евгения Лазарева .

По ее словам, злоумышленники используют короткие сообщение на телефоны. Они рассылают SMS, в которых говорится об этой "манне небесной", и просят перейти по указанным ссылкам.

Россиян убеждают в поступлении на их счета денег по программе поддержки от государства. И, чтобы подтвердить законность ее получения, необходимо перейти на ресурс таких бонусов. Приведенные в сообщении ссылки представляет собой не что иное, как качественно подделанные официальные сайты ведомств, пояснила специалист РИА "Новости".

Как только человек попадает на указанный сайт, у него требуют личные данные, в том числе – по банковским картам. Получив все эти сведения, нечистыен на руку дельцы используют их в своих целях, в том числе – для похищения сбережений доверчивых людей, добавила Лазарева.



Если гражданин попался несговорчивый и никуда переходить не собирается, аферисты запугивают его. Говорят, что на него заведут уголовное дело. Грозят судами – за "незаконное обогащение", передает URA.RU.

Ранее была раскрыта другая схема обмана. Мошенники обирали россиян, замаскировавшись под портал "Госуслуги".

До этого злоумышленники орудовали в интернете. Указав ссылку на якобы приказ Центробанка, они обещали гражданам дополнительную выплату по коронавирусу.