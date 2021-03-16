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Крымского министра культуры Арину Новосельскую не будут увольнять за использование нецензурной лексики во время видеоконференции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Политик поддержал Новосельскую, сказав, что в ее увольнении нет необходимости.
"Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", – подчеркнул глава Крыма в беседе с РИА "Новости".
Аксенов также добавил, что и сам может употребить нецензурную лексику, однако его не очень радует, что министр культуры использует подобные слова в своей речи. Но при этом уточнил, что если бы Новосельская выругалась в ходе совещания по ЖКХ или стройке, то это было бы объяснимо, потому что без "крепкого словца" стройка не идет.
Напомним, что ранее Новосельская нецензурно выругалась на совещании из-за технических проблем. После инцидента Аксенов поручил вице-премьеру Михаилу Назарову провести служебное расследование.
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