Сергей Аксенов признался, что и сам иногда употребляет "крепкое словцо"

Крымского министра культуры Арину Новосельскую не будут увольнять за использование нецензурной лексики во время видеоконференции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Политик поддержал Новосельскую, сказав, что в ее увольнении нет необходимости.

"Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", – подчеркнул глава Крыма в беседе с РИА "Новости".

Аксенов также добавил, что и сам может употребить нецензурную лексику, однако его не очень радует, что министр культуры использует подобные слова в своей речи. Но при этом уточнил, что если бы Новосельская выругалась в ходе совещания по ЖКХ или стройке, то это было бы объяснимо, потому что без "крепкого словца" стройка не идет.

Напомним, что ранее Новосельская нецензурно выругалась на совещании из-за технических проблем. После инцидента Аксенов поручил вице-премьеру Михаилу Назарову провести служебное расследование.