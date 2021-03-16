Как избавиться от сорняков без химии: два необычных и действенных способа

Как избавиться от сорняков без химии: два необычных и действенных способа
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Оба метода положительно скажутся на росте других растений

Часто огородники сталкиваются с тем, что долгое время не могут избавиться от пырея или борщевика. Последнее растение и вовсе опасно для человека, поскольку может оставлять ожоги. Однако есть два способа, которые помогут справиться с вредителями на раз-два. 

Первый способ 

Если вам нужно очистить огород от пырея, попробуйте мульчирование картоном. Этот материал хорош тем, что пропускает влагу, а вот солнечный свет – нет. Также важно учитывать, что картон – это, по сути, древесные опилки, которые в конечном итоге повышают плодородность почвы. 

Пожалуй, единственный минус данного метода – это то, что пока картон лежит на земле, на ней ничего не растет. Однако если закрыть этим материалом пространство, например, в винограднике, это никак не скажется на урожае. 

Второй способ

Этот способ легко избавит огород от ядовитого борщевика и пырея. Если посадить топинамбур, тогда уже на следующий год не останется и следа от нежелательных растений. Более того, высокий и красивый подсолнечник клубненосный поможет облагородить огород. 

После этого вы можете оставить топинамбур расти, а если такая "живая изгородь" не пришлась вам по вкусу, тогда его можно выдернуть и использовать в качестве компоста. 

Также после топинамбура отлично растут помидоры, огурцы и картофель.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие работы нужно сделать в огороде, пока сходит снег. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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