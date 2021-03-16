Для того чтобы техника долго прослужила, нужно правильно выбрать место размещения

Казалось бы, что может быть проще установки в квартире холодильника: купил, поставил, пусть работает. Однако эта техника оказалась достаточно привередливой и не терпит соседства с некоторым оборудованием.



Балкон

Дополнительный холодильник на балконе может быть отличным решением для сохранения пространства в квартире и хранения продуктов для большой семьи. Однако такую технику можно размещать только в сухом помещении, где температура держится на показателе от 10 до 43 градусов. Таким образом, ставить холодильник на неотапливаемом балконе нельзя. Кроме того, если на технику попадет влага, может произойти короткое замыкание. А солнечные лучи способны попортить лакокрасочное покрытие холодильного оборудования.

Радиаторы

Если места в квартире достаточно, лучше устанавливать холодильник на расстоянии от полутора метров до батареи. В противном случае увеличится расход электроэнергии, кроме того, прибор может сломаться. Если площадь жилища не позволяет, агрегат можно оклеить специальной защитной фольгой или установить перегородку.

Духовка

Холодильник также не стоит ставить рядом с духовкой. Это грозит теми же проблемами: увеличение расхода энергии и возможная поломка прибора. Впрочем, если места мало, можно обклеить стены холодильника теплоизоляцией, а также использовать мощную вытяжку над плитой.

Телевизор

В небольших квартирах ради экономии пространства хозяева нередко решают повесить телевизор на холодильник. Однако такое соседство может быть губительным для последнего. Вибрации холодильного агрегата негативно влияют на пайку деталей в телевизоре. Впрочем, голубой экран можно установить на кронштейн, но лучше все же разместить на соседней стене.

Ранее сообщалось, как можно упростить процесс уборки холодильника. В этом помогут простые бумажные полотенца.