Володин предложил новый подход к назначению ставки льготной ипотеки

Условия жилищных кредитов должны отвечать ситуации в регионе

Проценты по льготной ипотеке должны быть не едиными по стране, а устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода в регионе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что программа льготной ипотеки очень востребована в России, с ее помощью уже более двух миллионов человек улучшили свои жилищные условия. В свою очередь, это помогло восстановить спрос на недвижимость на фоне коронавирусного кризиса. Поэтому программу льготной ипотеки нужно продлевать, однако на новых условиях.

"Правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов",

– полагает Володин. Он напомнил, что среднедушевой доход москвичей в 2020 г. составлял более 75 тысяч рублей, а жителей Волгограда – 25 тысяч. При этом льготная ставка по ипотеке для всех – 6,5%.

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы?",

– указал спикер. Он также подчеркнул, что льготная программа должна способствовать развитию регионов, мотивировать людей оставаться там жить и работать. Поэтому, в частности, была до 2% снижена ставка по ипотеке в Дальневосточном округе, введена сельская ипотека под 3%, передает "ДумаТВ".

Льготная ставка по ипотеке в 6,5% была введена в РФ в мае 2020 г. в качестве одной из мер поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Программа рассчитана до 1 июля 2021 года.