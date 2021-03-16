Заявление Лаврова по американским ракетам в Японии взволновало прессу

Японские СМИ бурно отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в отношении возможного размещения США ракет средней дальности в Японии

Пресса трактовала заявление Лаврова как проявление обеспокоенности Москвы относительно такой перспективы. Популярная японская газета "Ёмиури симбун" пишет, что Лавров таким образом предупредил Токио о соответствующих ответных мерах, которые примет Россия в случае размещения в Японии американских ракет.

Москва будет воспринимать это как возникновение серьезной новой угрозы для своих интересов, пишут японские журналисты. Они предполагают, что ответными мерами может стать размещение новых российских ракет наземного базирования на Дальнем Востоке.

Милитаризация Японии и размещение на ее территории американского вооружения уже не за горами, уверен политолог, публицист Юрий Голубь.

"Слишком много прошло уже времени и слишком много всего случилось с тех пор, как Токио проиграл во Второй мировой войне. Новые поколения уже просто не помнят, кому именно они проиграли и почему к России следует относиться серьезно. А, между тем, далеко не очевидно, что Япония сможет эффективно противодействовать не только современной ракетной атаке, но и действиям каких-то "вежливых людей" в духе операций "ЧВК Вагнера". Потому что нужен же релевантный боевой опыт, а его нет", – уверен собеседник издания.

Он добавил, что современная японская армия по уровню подготовки сильно отличается от непобедимых самураев. Однако несмотря на это следует учитывать растущую воинственность японского общества, уверен Юрий Голубь.