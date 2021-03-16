На победу в конкурсе Фонда президентских грантов претендует рекордное количество проектов

На победу в конкурсе Фонда президентских грантов претендует рекордное количество проектов
Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Прием заявок завершился 15 марта

На очередной конкурс Фонда президентских грантов, уже второй в 2021 г., поступило 12 255 инициатив от некоммерческих организаций. Это рекорд за все время существования конкурса. При этом 8% НКО представили свои проекты в Фонд впервые. Об этом сообщили в пресс-службе.

Среди самых популярных направлений: охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни – 2336 инициатив; поддержка проектов в области культуры и искусства – 1604 заявки; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1518 проектов.

Большинство авторов инициатив (52%) рассчитывают на гранты в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 34%.

Итоги конкурса объявят в июне после независимой экспертизы, финансирование проектов – победителей начнется с 1 июля 2021 года. На реализацию проектов НКО в рамках конкурса будет распределено более 4 миллиардов рублей.

Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов было подано 99 847 заявок. Грантовую поддержку получили 17 877 из них. Сумма грантов составила 37 миллиардов рублей.

Николай ВИКТОРОВ

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