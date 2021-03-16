Роскомнадзор может полностью заблокировать "Твиттер" через месяц

Социальная сеть может вернуться к нормальной работе только после удаления запрещенной информации

Роскомнадзор заявил о намерении заблокировать "Твиттер" на территории России.

В том случае, если социальная сеть не выполнит требования ведомства и не удалит запрещенную информацию, "Твиттер" будет заблокирован через месяц, сообщает "Комсомольская правда". 

Напомним, что 10 марта Роскомнадзор замедлил работу социальной сети на территории России. Подобные меры были приняты для защиты россиян от противоправного контента. 

Социальная сеть не выразила несогласия с выдвинутыми претензиями. В Роскомнадзоре отметили, что "Твиттер" уклоняется от диалога с ведомством. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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