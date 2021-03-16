В Москве завершат реставрацию 100 памятников в 2021 году

Историческим зданиям столицы возвращают первоначальный облик

Восстановление памятников и объектов архитектуры – одно из важнейших направлений благоустройства столицы. Эти работы не останавливались даже в пандемию. В 2021 г. планируется завершить реставрацию еще около 100 объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Главной реставрационной площадкой столицы последних лет мэр назвал территорию ВДНХ. Ожидается, что в 2021 г. там откроются после обновления еще три исторических павильона.

Павильон №5 "Физика" при строительстве был посвящен Латвийской ССР. Со временем орнаменты и геометрические узоры с традиционными латвийскими мотивами были скрыты под слоями краски и фальш-конструкциями. Сейчас зданию возвращают исторический облик: воссоздана живопись в залах, отреставрированы 45 люстр-ромашек. Восстановлены массивные парадные двери из монгольского дуба, инкрустированные имитацией янтаря и украшенные резными филенками с латвийским орнаментом из цветов и листьев. Скоро здесь расположится Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" после реставрации откроется Музей Олимпийского комитета России. Сейчас там уже завершили обновление витражей, работы с куполом центрального зала еще ведутся.

В павильоне №30 "Микробиологическая промышленность" восстанавливать пришлось не только интерьер и фасады, но и стены с фундаментом. По завершении работ в здании откроется музей "Биотех".

Среди долгожданных реставрационных проектов – Центральная электрическая станция городского трамвая (ГЭС-2). Ее перестали использовать по назначению почти 20 лет назад, но историческую ценность для города она не потеряла. Этому памятнику индустриальной архитектуры решено вернуть первозданный вид, но при этом модернизировать. ГЭС-2 на Болотной набережной станет большим культурным пространством с выставочными залами, арт-резиденциями и концертным залом. А территория электростанции с набережной станут частью пешеходного маршрута от Храма Христа Спасителя к Якиманке.

Подарок для любителей шоколада: в 2021 г. закончится реконструкция двухэтажного особняка, ставшего эмблемой концерна "Бабаевский". В угловом доме на улице Малая Красносельская когда-то находилась кондитерская фабрика "Товарищество А.И. Абрикосова и сыновей", владельцы жили там же. После революции фабрику национализировали и переименовали.

"За свою более чем вековую историю двухэтажный особняк пришел в неудовлетворительное состояние. За дело взялись реставраторы. В ходе работ по фасаду они сняли несколько слоев краски и дошли до самого первого. Оказалось, что изначально здание было окрашено в оливковый цвет",

– рассказал Собянин в своем блоге. Сейчас фасад уже принял первоначальный вид, внутри восстанавливаются интерьеры.

Завершится в этом году также комплексная реставрация особняка Наумовых-Волконских на Пречистенке и жилой дом на Земляном Валу. Эти обновленные здания сделают облик Москвы еще красивее.

Всего за последние десять лет в столице привели в порядок 1578 объектов культурного наследия, в том числе усадьбы, храмы, жилые дома. Ранее на площадь Гагарина вернулись скульптуры, украшавшие дома-близнецы.